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Мажилис одобрил законопроект по вопросам ответственности в сфере использования атомной энергии

11 Марта 2020 13:41
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Мажилис одобрил законопроект по вопросам ответственности в сфере использования атомной энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, основной задачей законопроекта является обеспечение реализации международных обязательств Республики Казахстан по приведению внутреннего законодательства в соответствие с Венской конвенцией, содействие в развитии атомной отрасли путем получения доступа к ядерным технологиям, определение предела ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба и обеспечение предоставления денежной компенсации пострадавшим в результате ядерного ущерба посредством финансового обеспечения.

Законопроектом предлагается ввести следующие виды и пределы ответственности оператора ядерной установки за причинение ядерного ущерба: для операторов ядерных установок 1 категории радиационной опасности (АЭС) в размере 150 млн СПЗ (СПЗ – специальные права заимствования); для операторов ядерных установок 2 и 3 категории радиационной опасности в размере 5 млн СПЗ, за исключением ядерных установок, находящихся в ведении уполномоченного органа», - сказал Нурлан Ногаев, представляя в Мажилисе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии».

СПЗ – специальные права заимствования - расчетная единица, определенная Международным валютным фондом и используемая для операций и сделок Международного валютного фонда. Один СПЗ по состоянию на 28.02.2020 эквивалентен к 1,373 доллару США).

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Ключевые слова: Энергетика, Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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