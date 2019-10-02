Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы мобилизационной подготовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя проект закона на пленарном заседании палаты министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что документ предусматривает внесение поправок в три Кодекса (Бюджетный кодекс, КоАП, «О здоровье народа и системе здравоохранения») и четыре Закона («О мобилизационной подготовке и мобилизации», «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан», «О гражданской защите», «О национальной безопасности Республики Казахстан»).

Законопроектом предлагается следующее:

- уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией государственного контроля в области мобилизационной подготовки.

Контроль будет осуществляться в отношении следующих органов:

- это центральные исполнительные государственные органы, за исключением Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

- государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

- также местные исполнительные органы.

«Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 462 Кодекса «Об административных правонарушениях» дополняется уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки. Это позволит установить ответственность государственных органов в области мобилизационной подготовки и мобилизации», - пояснил Руслан Даленов

По его словам, проектом закона разграничиваются полномочия государственных органов в области мобилизационной подготовки.

Тем самым будут конкретизированы функции государственных органов. Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией по координации деятельности в сфере создания и сохранения страхового фонда.

«Это страховой фонд технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием», - уточнил Руслан Даленов.

Кроме того, внедряются новые подходы для обеспечения своевременного освежения государственного материального резерва. Это введение освежения материальных ценностей пунктами хранения и передача материальных ценностей на баланс других государственных органов на безвозмездной основе.

Также выполнение функций по поставке, хранению и освежению лекарственных средств и изделий медицинского назначения мобилизационного резерва уполномоченным органом в области здравоохранения и единым дистрибьютором, осуществляющим деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«В целом законопроект направлен на дальнейшее совершенствование системы мобилизационной подготовки и государственного материального резерва», - подчеркнул Руслан Даленов.