Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы госуправления и межбюджетных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты, законопроектом вносятся поправки в Земельный, Бюджетный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и 12 законов.

В 4 кодекса и 7 законов вносятся поправки в связи с изменением названия столицы.

Также законопроектом предусматривается внесение изменений в части реорганизации некоторых силовых структур.

«Так, предполагается внесение изменений в законодательные акты в связи с реорганизацией Службы государственной охраны Республики Казахстан, а также присоединением Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан», - пояснил Руслан Даленов.

Министр добавил, что с 2020 года в местные бюджеты предлагается передать КПН (корпоративный подоходный налог - прим. авт.) от МСБ.

«В республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства. Также маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом», - уточнил Руслан Даленов.

Глава Миннацэкономики также подчеркнул, что передача КПН в местные бюджеты будет стимулировать развитие экономики регионов, малого и среднего бизнеса и увеличение доходов местных бюджетов.

«Указанные поправки направлены на приведение в соответствие отдельных норм законодательства, совершенствование межбюджетных отношений и системы государственного управления. Необходимо отметить, что принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий», - резюмировал Руслан Даленов.