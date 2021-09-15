РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил законопроект по перераспределению полномочий между уровнями госуправления

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил на пленарном заседании палаты мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления и направлен на повышение самостоятельности и ответственности государственных органов.

    Законопроектом предусматривается передача отдельных функций от Правительства в центральные государственные органы, а также от центральных государственных органов в местные исполнительные органы и предлагается внесение изменений в 55 законодательных актов - пять кодексов Республики Казахстан и 50 законов.

    В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию сообщается, что в ходе работы над законопроектом депутатами предлагаются поправки, направленные на:

    -передачу компетенции по повышению продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства) от уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также наделение его компетенциями по развитию племенного рыбоводства;

    -уточнение компетенций уполномоченных органов в части проведения разрешительных процедур в сферах аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

    -конкретизацию норм по разработке и утверждению правил регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ;

    -уточнение норм по деятельности общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля специальных учреждений.

    Кроме того, в рамках рабочей группы по законопроекту депутатами внесены поправки по сохранению за Правительством РК полномочий по межотраслевой координации деятельности уполномоченных органов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции; по организации управления водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности; по утверждению номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю.

    Также, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, предусматриваются поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

    В рабочую группу поступило 172 предложения депутатов и комитетов, которые были рассмотрены на восемнадцати заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных и экспертных организаций.

    Итоговая сравнительная таблица состоит из 97 принятых позиций.

    Всеми комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан были представлены положительные заключения по данному законопроекту.

    Напомним, данный законопроект был одобрен в первом чтении 2 июня 2021 года.



    Теги:
    Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!