Мажилис одобрил законопроект по перераспределению полномочий между уровнями госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на пленарном заседании палаты мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления и направлен на повышение самостоятельности и ответственности государственных органов.

Законопроектом предусматривается передача отдельных функций от Правительства в центральные государственные органы, а также от центральных государственных органов в местные исполнительные органы и предлагается внесение изменений в 55 законодательных актов - пять кодексов Республики Казахстан и 50 законов.

В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию сообщается, что в ходе работы над законопроектом депутатами предлагаются поправки, направленные на:

-передачу компетенции по повышению продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства) от уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также наделение его компетенциями по развитию племенного рыбоводства;

-уточнение компетенций уполномоченных органов в части проведения разрешительных процедур в сферах аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

-конкретизацию норм по разработке и утверждению правил регистрации, учета и выдачи разрешений на проведение аэросъемочных работ;

-уточнение норм по деятельности общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля специальных учреждений.

Кроме того, в рамках рабочей группы по законопроекту депутатами внесены поправки по сохранению за Правительством РК полномочий по межотраслевой координации деятельности уполномоченных органов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции; по организации управления водохозяйственными сооружениями, находящимися в республиканской собственности; по утверждению номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю.

Также, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, предусматриваются поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

В рабочую группу поступило 172 предложения депутатов и комитетов, которые были рассмотрены на восемнадцати заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных и экспертных организаций.

Итоговая сравнительная таблица состоит из 97 принятых позиций.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан были представлены положительные заключения по данному законопроекту.

Напомним, данный законопроект был одобрен в первом чтении 2 июня 2021 года.



