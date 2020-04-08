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Мажилис одобрил законопроект по обеспечению безопасности военных складов

Автор:  
Серик Сабеков
8 Апреля 2020, 14:28
Мажилис одобрил законопроект по обеспечению безопасности военных складов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью законопроекта является совершенствование законодательства по обеспечению безопасности функционирования арсеналов, баз и складов боеприпасов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также защиты населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации при хранении боеприпасов», - сказал председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Мухтар Ерман, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, в том числе направленные на:

отнесение к землям для нужд обороны и национальной безопасности земельных участков, на которых расположены арсеналы, базы и склады Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и прилегающих к ним территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов;

введение запрета на передачу во временное землепользование физическим и юридическим лицам земельных участков, предоставленных для размещения и деятельности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и прилегающих к ним территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов;

увеличение размера налагаемого административного штрафа за невыполнение или ненадлежащее выполнение местными исполнительными органами по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также государственного архитектурно-строительного контроля требований, возложенных на них законодательством с двадцати до ста месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении - с сорока до двухсот;

уточнение основных понятий, используемых в законопроекте.

Также в законопроект внесены поправки редакционного и уточняющего характера, качественно его улучшившие.


Астана   Мажилис   Безопасность   Оборона (законопроекты)  
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