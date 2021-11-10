Мажилис одобрил законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в РК»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина посредством определения основных положений, регулирующих статус Уполномоченного по правам человека (далее – Уполномоченный) и его представителя в регионе, порядок избрания на должность и освобождения от должности, принципы и гарантии деятельности, а также его полномочия.

Указом Главы государства от 19 сентября 2002 года № 947 учреждена должность Уполномоченного по правам человека, в компетенцию которого входят разъяснение способов и средств, которые заявитель сможет использовать для защиты своих прав и свобод, а также передача обращения в надлежащие органы. В 2017 году в результате конституционной реформы институт Уполномоченного по правам человека нашел свое отражение в Основном законе страны. В частности, согласно статье 55 Конституции Республики Казахстан, избрание на должность сроком на пять лет и освобождение омбудсмена от должности стали прерогативой Сената Парламента страны.

На сегодня назрела необходимость дальнейшего развития института Омбудсмена путем четкого определения на законодательном уровне его правового статуса, принципов и гарантий его деятельности, а также компетенции по восстановлению нарушенных прав человека и гражданина.

Должность Уполномоченного в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), а также принципами защиты и укрепления института омбудсмена («Венецианские принципы») учреждается на избираемой (выборной) основе сроком на пять лет. С целью исключения конфликта интересов он в период деятельности не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.

Необходимо отметить, что деятельность Уполномоченного должна будет основываться на принципах законности, объективности и справедливости, открытости, а также независимости, ответственности и непредвзятости в интересах прав и свобод человека и гражданина. В этих целях прописываются гарантии неприкосновенности Уполномоченного, в том числе касательно привлечения к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, недопустимости вмешательства в его деятельность и возложения каких-либо функций, не предусмотренных законом, а также оказания воздействия в какой бы то ни было форме с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий.

Предлагается значительно расширить полномочия Уполномоченного в части восстановления нарушенных прав человека и гражданина. Так, по результатам рассмотрения жалобы в зависимости от принятого решения Уполномоченный может:

1) направлять в государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностным лицам, государственным служащим, действиями (бездействием) которых нарушены права и свободы заявителя, рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав;

2) обращаться в уполномоченные государственные органы или к должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;

3) обращаться в суд с исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, а также участвовать в процессе в установленных законом формах.

При этом исковое заявление (иск), направляемое Уполномоченным, освобождается от государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Оговаривается, что Уполномоченный не только принимает к рассмотрению жалобы от заявителя, но и сам будет вправе инициировать рассмотрение жалобы об этих нарушениях с обеспечением мер, предусмотренных законопроектом, в случае, если из средств массовой информации ему станет известно о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина.

В содержательном плане Уполномоченному вменяются функции изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб, что, на наш взгляд, придаст системный характер его деятельности.

По итогам такой деятельности ожидается направление Уполномоченным замечаний и предложений общего характера по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию административных процедур. Он может обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями о внесении поправок в законодательство Республики Казахстан, а в случаях, имеющих большое общественное значение либо грубого или массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, направлять обращение непосредственно Президенту, Палатам Парламента или Правительству Республики Казахстан. Более того, Уполномоченный будет вправе ходатайствовать о направлении обращения в Конституционный Совет лицами, имеющими такое право.

Законопроектом закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе, основные функции Национального Центра по правам человека, определяются источники финансирования.