Мажилис одобрил законопроект «Об ответственном обращении с животными»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Александр Милютин, представляя документ на пленарном заседании палаты, поручение о разработке данного законопроекта дано Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемеловичем Токаевым 1 сентября 2020 года в рамках Послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

Нормы законопроекта направлены на:

- введение запрета пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды;

- установление обязанностей владельцев животных по содержанию, учету, перевозке, разведению, умерщвлению животных;

- введение компетенции местных исполнительных органов по разработке правил учета домашних животных;

- введение общественного контроля, осуществляемого гражданами и общественными организациями.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на: уточнение случаев, при которых обращение с животными не будет являться жестоким обращением; осуществление местными исполнительными органами софинансирования частных приютов для животных; введение запрета на выгул домашних животных, требующих особой ответственности, лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; закрепление ответственности владельцев домашних животных по соблюдению санитарных норм при их содержании и введении компетенции местных исполнительных органов по разработке правил содержания домашних животных; осуществление вакцинации и стерилизации бродячих животных за счет средств государственного бюджета, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан; регламентирование сроков предоставления информации об учтенных домашних животных ветеринарными службами и местными исполнительными органами.

«Для поддержки социально уязвимых слоев населения депутатами предложено осуществлять регистрацию домашних животных, принадлежащих данной категории граждан, за счет бюджетных средств», - добавил Александр Милютин.

Было отмечено, что в ходе обсуждения законопроекта также учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, выставок животных, дельфинариев, океанариумов и контактных зоопарков. Данная норма будет иметь отлагательный срок, с целью предоставления собственникам указанных организаций времени для проведения процедур по ликвидации или реорганизации своего бизнеса.

Также депутатами внесены уточняющие нормы, о том, что использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта будет осуществляться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О физической культуре и спорте».

«Для укрепления принципов гуманного обращения с животными разработаны поправки по организации работы по просвещению и воспитанию у населения нравственного и гуманного отношения к животным. Данные нормы предлагается реализовывать несколькими способами. Это и информирование населения о законодательстве в области ответственного обращения с животными, преподавание курса биоэтики или ведение внеклассной работы по гуманному обращению с животными в системе образования. Это и проведение выставок, семинаров и других мероприятий», - отметил Александр Милютин.