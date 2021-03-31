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    10:58, 31 Март 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил законопроект «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» разработан в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного им в своем Послании народу Казахстана 1 сентября прошлого года «Казахстан в новой реальности: время действий», где Правительству поручено разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигосударственного сектора. Законопроект одобрен в первом чтении 17 марта 2021 года», - отметил мажилисмен Абилфас Хамедов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Депутат сообщил, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению и в соответствии с поручениями, данными при рассмотрении законопроекта в первом чтении, депутатами приняты поправки, направленные на:

    - установление исчерпывающего перечня случаев, при которых нормы законопроекта не будут распространяться;

    - предоставление централизованными службами по контролю за закупками субъектов квазигосударственного сектора мотивированных обоснованных ответов заявителю в конкретные сроки при обжаловании им процессов закупки;

    - запрет истребования заказчиком дополнительных документов от потенциальных поставщиков после подачи и вскрытия ими конкурсной документации;

    - внесение понятия «организатор закупок» как лица, ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок;

    - формирование реестра недобросовестных участников закупок, где регламентированы случаи и основания включения в него потенциального поставщика, в том числе по решению суда;

    - закрепление за уполномоченным органом в сфере закупок осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

    «Вместе с тем в целях защиты интересов поставщиков депутатами определен предельный срок полной оплаты поставщикам по исполненным договорам в 30 рабочих дней, а также исключена возможность ограничивать правилами осуществления закупок потенциальных поставщиков от участия в закупках, предусмотрев все возможные случаи на уровне закона», - добавил Абилфас Хамедов.

    Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.


    Теги:
    Закон и право Парламент Послание Президента РК-2020 Мажилис Послание Президента РК
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