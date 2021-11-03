Мажилис одобрил законопроект о судебной системе и статусе судей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, законопроект разработан депутатами Парламента Республики Казахстан в целях реализации подходов по совершенствованию судебной системы, выработанных Комиссией по реформе судебной и правоохранительной систем при Президенте Республики Казахстан.

Проектом закона предполагается внесение изменений и дополнений, направленных на усовершенствование механизмов отбора судейских кадров и оценки профессиональной деятельности судей, увеличение сроков давности привлечения к ответственности судей, а также установление новой модели финансирования судов.

Предполагается, что установление новой модели финансирования судов, а также распределение средств органами судейского самоуправления обеспечит независимость судебной системы, а также позволит в достаточной мере обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Конституцией Республики установлено, что финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы приняты поправки по уточнению сроков вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопросов о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства.

Также внесены уточняющие поправки касательно приоритета судьи проработавшим не менее пяти лет в отдаленных и малосоставных судах при отборе кандидатов на равнозначные должности в районных судах.

Кроме того, по всему тексту законопроекта внесены поправки по юридической технике, редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Депутаты проголосовали за законопроект на пленарном заседании палаты.