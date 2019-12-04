Мажилис одобрил законопроект «О статусе педагога»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О статусе педагога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса депутат Абдиманап Бектурганов, документ предусматривает регулирование правовых, социально-экономических отношений, которые будут способствовать качественному улучшению правового положения педагогов, гарантий их социальной защищенности.

В частности, законопроектом предусматривается повышение заработной платы на 25%, предусматривается введение штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей.

Также предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции - это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра и многое другое.

«Педагогам удостоившимся звания заслуженного педагога РК предусмотрена единоразовая выплата в размере 1000 МРП.

Также предусмотрено первоочередное право предоставления земельных участков для педагогов под строительство жилья в сельской местности», - добавил Абдиманап Бектурганов.