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вчера 18:18
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Мажилис одобрил законопроект «О статусе педагога»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил во втором чтении законопроект «О статусе педагога», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса депутат Абдиманап Бектурганов, документ предусматривает регулирование правовых, социально-экономических отношений, которые будут способствовать качественному улучшению правового положения педагогов, гарантий их социальной защищенности.
В частности, законопроектом предусматривается повышение заработной платы на 25%, предусматривается введение штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей.
Также предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции - это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра и многое другое.
«Педагогам удостоившимся звания заслуженного педагога РК предусмотрена единоразовая выплата в размере 1000 МРП.
Также предусмотрено первоочередное право предоставления земельных участков для педагогов под строительство жилья в сельской местности», - добавил Абдиманап Бектурганов.
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