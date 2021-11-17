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13:10
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Мажилис одобрил законопроект о промышленной политике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В заключении Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса отмечено, что законопроект разработан в целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», по разработке унифицированного Закона «О промышленной политике».
Данный законопроект одобрен в первом чтении 6 октября 2021 года.
В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:
- введение понятий «цифровая трансформация промышленности», «внутристрановая ценность» и конкретизацию терминов «меры государственного стимулирования промышленности», «обрабатывающая промышленность», «промышленно-инновационная система»;
- введение компетенций местных исполнительных органов по реализации промышленной политики и уточнение компетенций уполномоченного органа в области государственного стимулирования промышленности, а также уполномоченного органа по регулированию внешнеторговой деятельности;
- конкретизацию цели и задач промышленной политики и уточнение условий государственного стимулирования промышленности;
- введение норм по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране;
- установление критериев отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования;
- закрепление принципов законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт;
- введение норм по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.
Кроме того, внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.
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