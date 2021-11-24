Мажилис одобрил законопроект о новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный законопроект был одобрен в первом чтении 3 ноября 2021 года.

Как отметил мажилисмен Сырым Ертаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, в ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

- установление возможности для предпринимателей использовать право выбора способа предоставления информационных инструментов не только в электронной форме, но также и на бумажном носителе;

- обязательное проведение анализа регуляторного воздействия при ужесточении регулирования предпринимательской деятельности, то есть при установлении дополнительных требований, обязанностей или иное увеличение нагрузки на субъектов предпринимательства;

- обязательную отмену или пересмотр нормативных правовых актов, а также иных документов, содержащих обязательные для субъектов предпринимательства требования, в случае, если регулирующий государственный орган своевременно не провел анализ на предмет оценки их эффективности;

- установление норм, предусматривающих проведение пилотного проекта в сфере регулирования предпринимательской деятельности только в случае, когда условия его проведения закреплены на законодательном уровне и исключительно при добровольном участии в нем субъектов частного предпринимательства;

- предоставление возможности по предложениям Уполномоченного по защите прав предпринимателей отменять либо пересматривать нормы, ужесточающие регулирование в отношении субъектов предпринимательства.

В заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что в реализацию Указа Главы государства от 19 июля 2021 года

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» депутатами внесены поправки, предусматривающие передачу от Министерства внутренних дел отдельных функций и полномочий в сфере миграции населения в ведение Министерства труда и социальной защиты населения, а также медицинского обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения.

В целях использования институтов Международного финансового центра «Астана» для привлечения инвестиций в Республику Казахстан предлагаются отдельные поправки в Закон «О государственном имуществе».

Также депутатами внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

В рабочую группу поступило 499 предложений депутатов и комитетов, которые были обсуждены на шестнадцати заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов, представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также общественных организаций.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента Республики Казахстан были представлены положительные заключения по данному законопроекту.