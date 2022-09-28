Мажилис одобрил законопроект о минимизации коррупционных рисков при госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проект Закона включены пять блоков поправок, предусмотренных Планом-графиком по реализации законодательных поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года и по итогам встречи 21 января текущего года с представителями крупного отечественного бизнеса. Кроме того, проект Закона также содержит дополнительные блоки поправок по исполнению актуальных поручений Главы государства по социально-экономическому развитию страны», – сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, представляя законопроект.

По его словам, поправки в Закон «О государственных закупках» предусматривают сокращение оснований государственных закупок из одного источника. В целях минимизации коррупционных рисков и развития конкуренции, исключается право приобретать из одного источника: товары в государственный материальный резерв; товары и услуги, предназначенные для осуществления оперативно-розыскной деятельности; здания, строения, сооружения, помещения, имеющие нежилое назначение.

Также законопроектом предусматривается: обязанность Фонда «Самрук-Қазына» согласовывать правила закупок с Агентством по защите и развитию конкуренции; право поставщиков на обжалование закупок независимо от способа закупок; норма по исключению способа закупок в рамках внутрихолдинговой кооперации Фонда.

Как отметил министр, законопроектом предусматриваются поправки, направленные на определение состава Совета директоров Единственным акционером Фонда и внедрение открытости в деятельности Фонда.

«Проводится работа по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений. Ключевой целью реформы является усиление финансовой самостоятельности регионов. Предлагается передача некоторых видов налоговых поступлений на местный уровень с учетом принципов их стабильности и собираемости», – сообщил А. Куантыров.

Далее, министр отметил, что проектом Закона предусматривается: ответственность администраторов бюджетных программ за обоснованность, достоверность предоставляемой информации к расчетам трансфертов общего характера; обеспечение бюджетного мониторинга за показателями, принятыми при расчете трансфертов ЦГО, и предоставлению результатов бюджетного мониторинга в МФ для формирования аналитического отчета об исполнении соответствующей бюджетной программы.

В реализацию поручения по установлению законодательного запрета на осуществление экономических функций государства частными монопольными операторами предлагаются поправки по осуществлению монопольных функций только юридическими лицами со 100 % государственным участием. Следовательно, уточняется понятие субъекта специального права и вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав, за исключением государственной монополии и специального права.

«В целях исключения обхода процедур государственных закупок предлагается не допускать использование долгосрочной аренды недвижимости для возможности инициирования прямых переговоров, а также ограничить выплаты из бюджета при реализации проектов ГЧП способом прямых переговоров. В рамках усиления антикоррупционного контроля предусматривается внедрение принципа открытости и прозрачности процесса планирования и реализации проектов ГЧП. В целях исключения монополизации при реализации проектов ГЧП предусматривается их обязательное согласование с Антимонопольным органом», – сказал министр.

Далее, А. Куантыров сообщил, что в целях правового регулирования креативных индустрий предлагается законодательно закрепить определение понятию креативных индустрий, установление основных принципов, подходов и критериев регулирования деятельности данных субъектов и формирования методологических подходов к классификации и категоризации видов деятельности креативных индустрий. Также, в законопроект включен ряд поправок, касающихся порядка назначения на должности государственных служащих и квалификационных требований к должностям корпуса «Б».

Ряд других поправок касается минимизации барьеров для привлечения инвестиций и расширения компетенций уполномоченного органа.