Мажилис одобрил законопроект о контроле специфических товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона РК «О контроле специфических товаров», предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере товаров двойного и военного назначения. Целью законопроекта является обеспечение национальной безопасности и соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Министр добавил, что предлагаемые законопроектом новшества, учитывают все несоответствия действующей системы, а также передовой опыт зарубежных стран.

Так законопроектом внедряются новые подходы по оценки рисков, в части осуществления информационного взаимодействия государственных органов, введения критериев и дополнительных оснований для отказа в выдаче разрешительных документов.

Кроме того, устанавливается компетенция уполномоченного органа (МИИР) по приостановлению и прекращению действия разрешительных документов и проведению повторной оценки рисков в случае поступления новой информации.

«В целях обеспечения надлежащего контроля за использованием импортированных специфических товаров в заявленных (мирных) целях вводится профилактический контроль, который будет осуществляться в соответствии с общим порядком Предпринимательского кодекса. Профилактический контроль также позволит выявить факты передачи специфических товаров на территории Республики Казахстан без разрешения уполномоченного органа», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что во избежание бесконтрольного перемещения специфических товаров через Государственную границу Республики Казахстан с государствами-членами Евразийского экономического союза, планируется определить порядок проведения контроля органами государственных доходов.

В целях недопущения участия резидентов Республики Казахстан в незаконных сделках с товарами двойного и военного назначения вводится разрешительный контроль экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи.

Для оказания поддержки отечественным производителям внедряется «общая лицензия» для экспорта товаров двойного назначения, за исключением материалов, подпадающих под атомный и ядерный контроль. «Общая лицензия» позволит отечественным производителям экспортировать свою продукцию в несколько стран и нескольким контрагентам по одной лицензии. Данное нововведение позволит упростить реализацию продукции двойного назначения, за исключением материалов, подпадающих под атомный и ядерный контроль, на внешних рынках.

«Предлагаемые новшества положительным образом повлияют на продвижение кандидатуры Республики Казахстан по вступлению в международные режимы экспортного контроля и создадут условия для привлечения инвестиций и современных технологий в промышленный сектор. Принятие законопроекта не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий, а также дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета», - заключил Бейбут Атамкулов.