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    14:43, 26 Май 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил законопроект о государственной фельдъегерской связи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О государственной фельдъегерской связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что проект Закона Республики Казахстан «О государственной фельдъегерской связи» (далее – законопроект) внесен Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан 6 января 2020 года.

    Законопроект разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере фельдъегерской связи.

    Основные положения законопроекта направлены на:

    -законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи;

    -определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы (далее-ГФС);

    -регламентацию правового положения сотрудников ГФС;

    -установление социальных гарантий сотрудников ГФС.

    Как отмечено в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников ГФС.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на приведение законопроекта в соответствие с законами «О правовых актах», «О чрезвычайном положении», «Об органах внутренних дел», «О торговом мореплавании».

    Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане улучшат финансовые условия сотрудников фельдъегерской службы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Парламент Правоохранительные органы Мажилис
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