Мажилис одобрил законопроект о государственной фельдъегерской связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О государственной фельдъегерской связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что проект Закона Республики Казахстан «О государственной фельдъегерской связи» (далее – законопроект) внесен Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан 6 января 2020 года.

Законопроект разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере фельдъегерской связи.

Основные положения законопроекта направлены на:

-законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи;

-определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы (далее-ГФС);

-регламентацию правового положения сотрудников ГФС;

-установление социальных гарантий сотрудников ГФС.

Как отмечено в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников ГФС.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на приведение законопроекта в соответствие с законами «О правовых актах», «О чрезвычайном положении», «Об органах внутренних дел», «О торговом мореплавании».

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане улучшат финансовые условия сотрудников фельдъегерской службы.