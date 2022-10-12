Мажилис одобрил законопроект о геодезии и картографии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении Законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Ержан Кудайберген, представляя документ на пленарном заседании палаты, отметил, что законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, усиления координации государственной политики и внедрения общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической, картографической деятельности, совершенствования государственного контроля.

При обсуждении законопроекта депутатами внесен ряд изменений и дополнений. Внесены поправки, направленные на дополнение понятийного аппарата новыми определениями, уточнение компетенции уполномоченного органа, обеспечение сохранности геодезических пунктов, разграничение ответственности между субъектами геодезической и картографической деятельности и Национального фонда пространственных данных. Уточнены принципы осуществления геодезической и картографической деятельности, порядок проведения государственного контроля. Установлены сроки по введению в действие отдельных норм законопроекта.

В заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности поясняется, что наряду с этим, депутаты внесли поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой, качественно улучшившие содержание законопроекта.

По законопроекту проведено 11 заседаний рабочих групп с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных организаций и общественности.

Комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по данному законопроекту. Все поступившие по законопроекту предложения всесторонне рассмотрены и обсуждены на заседаниях рабочей группы и Комитета.

Депутаты Мажилиса одобрили Законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений».