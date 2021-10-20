Мажилис одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022-2024 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере в 2022 году - 2 400 млрд тенге, в 2023 году - 2 200 млрд тенге, в 2024 году - 2 000 млрд тенге», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании палаты.

Министр пояснил, что гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета.

По данным ведомства, дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году.

Ненефтяной дефицит в 2022 году по прогнозам составит 8,1% к ВВП (в 2021 году 10,6% к ВВП) с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.