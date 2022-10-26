Мажилис одобрил законопроект о цифровизации госуслуг по предоставлению прав на земельные участки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили законопроект о цифровизации государственных услуг по предоставлению прав на земельные участки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На обсуждение депутатов в первом чтении были внесены законодательные поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости. Законопроектом предлагается внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки в целях сокращения взаимодействия субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании государственных услуг.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК вице-министр цифрового развития Асет Турысов объяснил, что система предполагает объединение двух кадастров: земельного и правового кадастра.

«За счет этой системы будет единый земельный кадастр и госакт будет один: и на землю, и на вид недвижимости вместе. Это как развитие системы, развитие отрасли, потому что по международному опыту земля и недвижимость идут вместе. В большинстве стран, как Нидерланды или Южная Корея, кадастровый паспорт всегда один вместе с землей и недвижимостью. На сегодняшний день, я думаю, что объединение этих кадастров даст большую пользу по использованию, повысит эффективность, прозрачность и доступность для всех жителей, слоев населения к информации о правовом и земельном кадастре, об объектах недвижимости на публичной кадастровой карте. Речь идет об открытости», - пояснил вице-министр.

По его словам, за счет этого проекта можно зайти на публичную кадастровую карту, посмотреть план детальной планировки, какие участки свободны, какие заняты.

«На этой же карте можете вырезать или прирезать участок, который вам понравился, инициировать в соответствии с законодательством подачу заявления о том, чтобы этот участок вышел на аукцион. При этом, в личный кабинет электронного правительства будут приходить все уведомления, за счет этого повысится прозрачность и доступность для получения тех или иных земельных участков. Стоит вопрос национальных данных. В любом случае, на карте будет отображен участок с информацией о том, что он занят», - добавил он.

Однако данные о владельце участка отображаться не будут, так как это персональные данные каждого гражданина.

На пленарном заседании Мажилиса член Комитета по аграрным вопросам Айкын Конуров отметил, что проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости» направлен на внедрение электронного формата предоставления прав на земельные участки, что существенно сократит взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании государственных услуг.

«Депутатами внесен ряд поправок, направленный на реализацию цели законопроекта. Правительством предполагалось, что порядок предоставления земель будет регламентирован двумя способами: путем прямого предоставления только в электронном формате и посредством проведения торгов», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Айкын Конуров.

Однако, по его словам, ввиду неполного охвата территории страны Интернетом, рабочей группой принято решение внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки только для земель столицы, городов республиканского, областного и районного значения. Такое предоставление будет осуществляться посредством веб-портала «электронного правительства» через публичную кадастровую карту.

«В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях, что значительно сократит сроки рассмотрения соответствующих заявлений. Подобный механизм будет применен также при изменении целевого назначения земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов. Кроме того, сокращается количество документов на земельный участок и на здание. Так, акт на землю и техпаспорт будут объединены в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости», - пояснил депутат.

Конкретизированы нормы по порядку функционирования новой системы единого государственного кадастра недвижимости, которая будет содержать сведения земельного и правового кадастров.

«Все комитеты Мажилиса представили положительные заключения по законопроекту. Проведено 18 заседаний рабочей группы, рассмотрено свыше 120 поправок с участием представителей уполномоченных органов, неправительственного сектора, экспертов и сельхозтоваропроизводителей. Комитет по аграрным вопросам считает возможным одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости» в первом чтении», - сказал член комитета по аграрным вопросам Айкын Конуров.

Депутат Аскарбек Уисимбаев добавил, что предполагаемый новый порядок предоставления земельных участков в электронном формате будет способствовать обеспечению прозрачности и открытости механизмов такого предоставления, доступности данных о свободных земельных участках для всех, в том числе потенциальных инвесторов, минимизирует взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами акиматов при оказании соответствующих госуслуг.

«Более того, в целях исключения разрозненности и для своевременной актуализации сведений земельного и правового кадастров предусматривается создание информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, где будут аккумулированы все необходимые сведения об объекте недвижимости», - заключил Аскарбек Уисимбаев.

Мажилисмены в первом чтении одобрили законопроект. Соответствующее постановление принято.