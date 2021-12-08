Мажилис одобрил законопроект о биологической безопасности РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Национального совета общественного доверия», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Основной концепцией законопроекта, по его словам, является раннее выявление биологических угроз и их предупреждение.

Было отмечено, что проектом закона предусматривается:

- определение уполномоченного органа, координация и межведомственное взаимодействие государственных органов в области биологической безопасности, определение их компетенций, а также компетенций Правительства Республики Казахстан;

- ситуативное определение координирующей роли заинтересованных государственных органов, задействованных в обеспечении биологической безопасности, при чрезвычайных ситуациях, в условиях режима военного положения и в рамках военной безопасности и обороны, в целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

- создание Единой государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности в целях централизованного учета и мониторинга в области биологической безопасности, обмена информацией между государственными органами для выработки скоординированных мер реагирования и обеспечения биологической безопасности на территории Республики Казахстан. Результатом создания такой системы станет формирование систем прогнозирования, управления биологическими рисками;

- получение разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект (стационарный или мобильный);

- прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия, независимо от их форм собственности;

- обучение, инструктирование, проверка знаний работников организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, по вопросам обеспечения биологической безопасности;

- социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов;

- регулирование научной и образовательной деятельности в области биологической безопасности.

Также, в целях обеспечения выполнения требований, предусмотренных законодательством в области биологической безопасности, предусмотрено осуществление государственного контроля и надзора.