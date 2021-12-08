Мажилис одобрил законопроект о биологической безопасности РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Законопроект разработан Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Национального совета общественного доверия», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, представляя документ на пленарном заседании палаты.
Основной концепцией законопроекта, по его словам, является раннее выявление биологических угроз и их предупреждение.
Было отмечено, что проектом закона предусматривается:
- определение уполномоченного органа, координация и межведомственное взаимодействие государственных органов в области биологической безопасности, определение их компетенций, а также компетенций Правительства Республики Казахстан;
- ситуативное определение координирующей роли заинтересованных государственных органов, задействованных в обеспечении биологической безопасности, при чрезвычайных ситуациях, в условиях режима военного положения и в рамках военной безопасности и обороны, в целях противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- создание Единой государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности в целях централизованного учета и мониторинга в области биологической безопасности, обмена информацией между государственными органами для выработки скоординированных мер реагирования и обеспечения биологической безопасности на территории Республики Казахстан. Результатом создания такой системы станет формирование систем прогнозирования, управления биологическими рисками;
- получение разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект (стационарный или мобильный);
- прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия, независимо от их форм собственности;
- обучение, инструктирование, проверка знаний работников организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, по вопросам обеспечения биологической безопасности;
- социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов;
- регулирование научной и образовательной деятельности в области биологической безопасности.
Также, в целях обеспечения выполнения требований, предусмотренных законодательством в области биологической безопасности, предусмотрено осуществление государственного контроля и надзора.
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