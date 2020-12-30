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Мажилис одобрил законопроект, направленный на развитие торговли с Сербией

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Декабря 2020, 11:56
Мажилис одобрил законопроект, направленный на развитие торговли с Сербией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе одобрили законопроект «О ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны и Республикой Сербия, с другой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новым соглашением расширяется перечень товаров, по которым предусмотрена беспошлинная торговля. Так, страны Евразийского экономического союза могут без уплаты таможенных пошлин поставлять в Сербию сыр, алкогольные напитки и сигареты. Ранее эти товары облагались импортными таможенными пошлинами», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, страны Евразийского экономического союза также улучшили условия доступа на внутренний рынок для сербских сыров, табака, бренди.

«Необходимо отметить, что одним из преимуществ нового Соглашения является его дополнение ключевыми нормами Всемирной Торговой Организации. В частности, стороны не будут создавать излишних препятствий во взаимной торговле путем применения санитарных и фитосанитарных мер, мер технического регулирования, будут гарантировать защиту объектов интеллектуальной собственности», - отметил министр.

В частности, стороны во взаимной торговле обязуются применять такие основные принципы Всемирной Торговой Организации, как национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.

«Таким образом, Сербия, не являясь членом Всемирной Торговой Организации, принимает на себя обязательства по исполнению соответствующих положений международной организации. Реализация данного соглашения позволит расширить рынок сбыта товаров, производящихся в государствах-членах Евразийского экономического союза», - заключил Б. Султанов.


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