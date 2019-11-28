Мажилис одобрил законопроект, направленный на повышение статуса педагога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О статусе педагога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса, документ направлен на регулирование правовых, социально-экономических отношений, которые будут способствовать качественному улучшению правового положения педагогов, гарантий их социальной защищенности.

В частности, законопроектом предусматривается повышение заработной платы на 25 %, предусматривается введение штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей.

«В рамках поручения Главы государства, данных на августовской конференции, в течение предстоящих четырех лет заработная плата учителей повысится в два раза. Это значит, что со следующего года заработная плата педагогов увеличится на 25 %», - сказал Асхата Аймагамбетова.

Также предусмотрены нормы материальных стимулов, направленных на повышение учителями своей компетенции - это доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за наставничество и другие меры. С целью стимулирования повышения качественного потенциала педагогических работников в школах, предусматривается доплата в размере 10 МРП для лиц, имеющих степень магистра.

Кроме того, планируется детям учителей предоставить первоочередное право получения места в детские сады и многое другое.