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Мажилис одобрил законопроект, наделяющий новыми обязанностями частных судисполнителей

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2022, 10:50
Мажилис одобрил законопроект, наделяющий новыми обязанностями частных судисполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат Мажилиса Дмитрий Колода, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроектом предусматривается устранение пробелов, коллизий и противоречий в законодательных актах по вопросам исполнительного производства, а также норм, способствующих коррупционным проявлениям.

Принятие законопроекта позволит решить следующие вопросы:

- установить обязанность частных судебных исполнителей отменять все постановления о принудительных мерах, вынесенные предыдущими частными судебными исполнителями при завершении исполнительного производства;

- сократить основания для вызова должника в целях предотвращения коррупционного правонарушения;

- установить обязанность частных судебных исполнителей по направлению копии постановления о возбуждении исполнительного производства и извещению о мерах принудительного исполнения.

В случае принятия законопроекта предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия:

- наилучшее обеспечение прав граждан и организаций, участвующих в исполнительном производстве;

- снижение количества жалоб и обращений по вопросам исполнительного производства.

Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Мажилис  
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