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Мажилис одобрил законопроект, касающийся распределения госзаказа и грантов для НПО

16 Февраля 2022 17:33
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Мажилис одобрил законопроект, касающийся распределения госзаказа и грантов для НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предлагаем вашему вниманию законопроект, касающийся поддержки волонтерства, благотворительности и неправительственных организаций. Данный законопроект направлен на исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по поддержке гражданского общества. При разработке законопроекта были учтены предложения представителей общественности. Так, внесены изменения и дополнения в 5 кодексов и 10 законов. В частности, предусмотрено 39 новых норм и 37 изменений в действующее законодательство. Законодательные новшества направлены не на регулирование данных сфер, а, прежде всего, на стимулирование и развитие благотворительности, волонтерства и неправительственного сектора», - сказал вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Говоря о волонтерской и благотворительной деятельности, он отметил, что введены нормы о передаче в доверительное управление государственного имущества для льготного пользования благотворительными и волонтерскими организациями.

«В целях стимулирования субъектов благотворительности предусмотрен механизм присвоения им почетных званий. Вводится понятие уполномоченного органа в сфере благотворительности. Его деятельность будет направлена на реализацию государственной политики в сфере благотворительности, обеспечение межотраслевой координации, улучшение взаимодействия с гражданским обществом»,- пояснил вице-министр.

Было отмечено, что для стимулирования бизнеса к участию в волонтерстве и благотворительности в законопроект включены нормы, регламентирующие корпоративное волонтерство и корпоративную благотворительность.

«Волонтерам предоставляются привилегии при поступлении на гражданскую службу. В частности, при трудоустройстве в государственные учреждения, казенные предприятия конкурсная комиссия учитывает волонтерский опыт кандидата. Аналогичные стимулирующие меры предусмотрены при поступлении на государственную службу в соответствии с действующим законодательством», - резюмировал Болат Тлепов.


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#Благотворительность   #Мажилис   #НПО   #Волонтёрство  
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Автор:

Серик Сабеков

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