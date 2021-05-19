Мажилис одобрил законопроект для совершенствования трудового законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Законопроект разработан депутатами в целях совершенствования и урегулирования трудовых отношений, связанных с дистанционной работой.

Вводятся понятия «дистанционная работа», «комбинированная дистанционная работа». Регламентирован порядок направления на дистанционную работу работников, осуществляющих служебные обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов). Предусматривается возможность использовать комбинированный режим работы, при котором совмещается дистанционная и обычная работа с учётом специфики деятельности.

«То, что сейчас впервые вводится само понятие дистанционной работы – это веление времени. Это будет такой же формат работы, как и традиционный «стационарный». Если все остальные вещи, связанные с трудовыми отношениями, прописаны в трудовом законодательстве, то в сфере дистанционной работы до настоящего времени были пробелы», - сказал Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом Нурлан Нигматулин подчеркнул важность актуализации необходимых нормативно-правовых актов с учётом узаконенного дистанционного формата работы.

Законопроектом также закрепляются нормы по установлению в индивидуальном трудовом договоре фиксированного учёта рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем. Предлагается ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.

Кроме того, уточнён перечень средств, предоставляемых работодателем работнику, выполняющему трудовые функции дистанционно, включая оборудование, программно-технические средства, средства коммуникации, услуги связи, средства защиты информации и иные средства, в соответствии с актом работодателя.

В первом чтении «добро» Мажилиса получил законопроект с сопутствующими поправками «О государственной фельдъегерской связи».

Законопроект направлен на законодательное закрепление задач и принципов фельдъегерской связи, определение прав и обязанностей сотрудников Государственной фельдъегерской службы (ГФС), регламентацию их правового положения, а также установление социальных гарантий.

Принятие законопроекта определит правовые, организационные основы деятельности и порядок оперативного взаимодействия с государственными органами сотрудников ГФС.

Во втором чтении «добро» Мажилиса получили законодательные поправки, касающиеся расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

Законопроектом предусматривается передача дополнительных видов налогов и платежей городам районного значения, сёлам, посёлкам, сельским округам, упрощение бюджетных процедур, перераспределение средств между бюджетными программами в объёме не более 20% от утвержденного бюджета и расширение полномочий местных представительных органов. Предлагается также наделить дополнительными правами и обязанностями депутатов маслихатов и повысить правовой статус секретарей маслихатов.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные, в частности, на избрание председателями постоянных комиссий маслихата области, города республиканского значения и столицы работающих на постоянной основе депутатов, являющихся членами разных политических партий.

На пленарном заседании Палата назначила сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это отчёты Правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год. В числе новых законопроектов также законопроект с сопутствующими поправками «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», а также новшества по вопросам развития земельных отношений.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили Е. Смайлов, Ф. Каратаев, Е. Саиров, С. Абдрахманов, А. Куспан.