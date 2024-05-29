Мажилис одобрил закон по вопросам декриминализации экономических правонарушений 

Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, закон разработан во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс справедливого Казахстана», где поручена дальнейшая декриминализация экономических правонарушений и внедрение справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

С этой целью инициированы поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В целях исключения вовлечения бизнес-сообщества в орбиту уголовного преследования законопроектом предлагается декриминализировать:

статью 219 Уголовного кодекса (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);

статью 241 Уголовного кодекса (Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), с перенесением в часть шестую статьи 239 Кодекса об административных правонарушениях;

частично декриминализировать статью 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда);

статью 236 Уголовного кодекса (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).

По статье 234 Уголовного кодекса предлагается декриминализировать квалифицирующий признак совершения правонарушений в крупном размере. При этом, если действие не будет содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то ответственность по нему будет наступать по статье 551 Кодекса об административных правонарушениях, за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

По статье 236 Уголовного кодекса поднимаются пороги наступления уголовной ответственности до особо крупного размера с 5 000 до 10 000 МРП. С увеличением указанных порогов ужесточена и ответственность за совершение противоправных деяний. Штраф увеличивается в 2 раза до 2-х тысяч МРП с конфискацией имущества либо без таковой.

По статьям 234 и 236 Уголовного кодекса учтены рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и предусмотрена конфискация имущества, которая оставлена на усмотрение суда (с конфискацией имущества либо без таковой).

Предусмотрен ряд исключений для регистрации дел в Едином реестре досудебных расследований в сфере налоговых преступлений. Вносимые изменения дадут положительный эффект для бизнеса, не будет необоснованного давления на предпринимателей.

Предусматривается недопустимость регистрации заявлений, в случаях:

отсутствия соответствующего акта либо заключения, в выводах которого содержатся достаточные данные, указывающие на наличие признаков уголовного правонарушения;

отсутствия актов об обжаловании в вышестоящем органе либо в суде;

полного добровольного погашения начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации).

Также, во исполнение Указа Главы государства по дебюрократизации деятельности государственного аппарата (Указ Президента РК от 13 апреля 2022 года 872), учитываются поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вносятся новые статьи, предусматривающие цели и задачи, принципы законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме этого, по всему тексту законопроекта внесены поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами Республики Казахстан.



