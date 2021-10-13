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    11:09, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам энергосбережения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    Министр пояснил, что основные направления законопроекта , это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.

    В частности, проектом закона предлагается внедрение ответственных лиц по вопросам энергосбережения для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях, на которых приходится одна треть потребления страны (потребляющих от 1 500 тонн условного топлива в год, количество-854).

    В ведомстве подчеркивают, что внедрение системы энергетического менеджмента в Казахстане носит добровольный характер.

    Также в рамках энергетического реестра предлагается оптимизация перечня информации для частного сектора.

    При этом, для государственного сектора предлагается расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.

    Теги:
    Парламент Энергетика Мажилис
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