Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам энергосбережения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Министр пояснил, что основные направления законопроекта , это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.

В частности, проектом закона предлагается внедрение ответственных лиц по вопросам энергосбережения для выполнения роли энергоменеджера на крупных предприятиях, на которых приходится одна треть потребления страны (потребляющих от 1 500 тонн условного топлива в год, количество-854).

В ведомстве подчеркивают, что внедрение системы энергетического менеджмента в Казахстане носит добровольный характер.

Также в рамках энергетического реестра предлагается оптимизация перечня информации для частного сектора.

При этом, для государственного сектора предлагается расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.