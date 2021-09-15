Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о защите прав ребенка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», передает коррепондент МИА «Казинформ».

Как отметила на пленарном заседании платы мажилисмен Джамиля Нурманбетова, проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в интересах детей, а также реализации рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, данных в сентябре 2015 года на 70-ой сессии Комитета по итогам защиты Четвертого периодического доклада о выполнении Республикой Казахстан положений Конвенции о правах ребенка и в рамках рекомендаций, подготовленных по итогам двух международных конференций «Казахстан, дружественный к ребенку».

Целью законопроекта является формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений в сфере защиты прав ребенка.

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части профилактики детской безнадзорности и беспризорности, всесторонней защиты интересов несовершеннолетних в различных сферах. В ходе работы над законопроектом были существенно доработаны отдельные нормы, направленные на обеспечение прав детей на жилище, а также защиту интересов ребенка в семейных отношениях и профилактику противоправного контента в сети Интернет», - пояснила Джамиля Нурманбетова.

Блыо отмечено, что законопроектом предусмотрены поправки, направленные на раскрытие и закрепление ряда понятий (дефиниций), а также на совершенствование отдельных норм законодательства.

Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту. Проведено 18 заседаний рабочей группы, а также расширенное заседание Комитета.

«Рабочей группой рассмотрено порядка 300 поправок. В целях всестороннего обсуждения норм законопроекта были организованы встречи с представителями заинтересованных государственных органов и общественных объединений. На встречах обсуждались вопросы, связанные с механизмом реализации положений законопроекта, направленных на защиту интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - добавила Джамиля Нурманбетова.



