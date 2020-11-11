Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о техническом регулировании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона РК «О техническом регулировании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства 24 января текущего года Глава государства дал конкретные поручения по повышению безопасности и качества продукции, отметив проблемы вступления в силу технических регламентов, о возврате доверия к национальным стандартам. В ежегодном Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» также отмечено, что сертификация является одной из коррупционных сфер и требует дерегулирования», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Министр отметил, что к основным проблемам технического регулирования можно отнести: неэффективную систему защиты рынка; недостаточное применение технического регулирования в отраслях для защиты производителями своих конкурентных преимуществ; «ручной режим» взаимодействия и обмена информацией по продукции, «бумажная» сертификация.

Кроме того, в условиях глобальных вызовов есть системные факторы, «движущие» экономикой на которые необходимо реагировать:

1) повышение требований к качеству и безопасности отечественных товаров со стороны внутреннего и внешнего рынков;

2) «давление» со стороны импортных товаров и «освоение» новых рынков сбыта;

3) углубление интеграционных процессов.

В этой связи, как подчеркнул Бахыт Султанов, для системного решения указанных недостатков Правительством разработана и представлена на принятие Парламентом новая редакция законопроекта о техническом регулировании.

«Законодательное закрепление перечисленных положений повлечет серьезные положительные результаты и позволит полностью использовать имеющиеся в арсенале Правительства инструменты технического регулирования и защиты прав потребителей. Таким образом, новая законодательная база обеспечит: для государства - прозрачность контрольно-надзорной деятельности, оперативное пресечение небезопасной продукции, снижение коррупционных рисков. Для бизнеса – создаст условия для добросовестного предпринимательства. Для потребителя - выбор более качественной продукции и предотвратит обманную практику», - проинформировал Б. Султанов.

Законопроект о техническом регулировании одобрен мажилисменами в первом чтении.