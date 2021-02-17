Мажилис одобрил в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил мажилисмен Канат Мусин на пленарном заседании палаты, законопроект разработан в целях приведения в соответствие с положениями проектов закона Республики Казахстан» О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы». Проект закона разработан по законодательной инициативе депутатов Парламента.

«Предлагаемые поправки в рамках введения административного правосудия позволят равномерно распределить нагрузку на судебную систему, разграничить судебную практику рассмотрения дел и общественных споров и будут способствовать обеспечению конституционных прав на судебную защиту, предусматривающих защиту прав и свобод человека, гражданина», - пояснил Канат Мусин.

Было отмечено, что реализация законопроекта не потребует сокращения государственных доходов или увеличения государственных расходов из бюджета.



