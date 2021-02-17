Мажилис одобрил в первом чтении пакет депутатских законопроектов для совершенствования судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором в первом чтении одобрены депутатские законопроекты, направленные на модернизацию судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нижнюю палату Парламента РК.

Среди одобренных – проект конституционных поправок в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, одобренные проекты законов являются продолжением модернизации судебной системы в стране.

Необходимость внесения поправок вызвана тем, что с 1 июля этого года вводится в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, требующий корректировки работы судебной системы.

В связи с этим предусматривается, в частности создание в Верховном суде судебной коллеги по административным делам и упразднение существующей специализированной судебной коллегии.

По мнению депутатов-разработчиков, это позволит на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению деликтов и публичных споров.

Кроме того, предлагаются изменения относительно требований к кандидатам на должность председателя Верховного суда и судьи Верховного суда, которые рекомендуются Главой государства.

Как пояснили депутаты-разработчики, исключение действующего положения о прохождении этой категорией кандидатов квалификационного экзамена направлено на привлечение в высший судебный орган страны видных юристов, имеющих большой опыт работы в специализированных отраслях, среди которых налоговое право, право о недропользовании и др.

Для распределения равномерной нагрузки и выработки единообразной практики также предлагается, в частности передать рассмотрение споров с участием инвесторов в подсудность специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султана.

При этом в ходе обсуждения одним из актуальных вопросов стала готовность судебного корпуса к работе в новом формате в связи с введением административной юстиции.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на возможном росте обращений от населения, от бизнесменов в административные суды.

«Поэтому здесь очень важна подготовка судей. От этого в конечном итоге будет зависеть успешность внедрения административного судопроизводства», - сказал Нурлан Нигматулин.

Подводя итог рассмотрения законопроектов, председатель Мажилиса акцентировал внимание на задачах, поставленных Президентом страны.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проводимые реформы должны мобилизовать в отрасль новых квалифицированных специалистов и обеспечить справедливое правосудие. Такие меры предпринимаются, прежде всего, для укрепления доверия населения к судам. В свою очередь, суды и судебные процедуры должны отвечать современным требованиям и защищать права граждан, бизнеса и инвесторов. Это также задача, поставленная Президентом страны. И одобренные сегодня нами поправки позволят привлечь в суды высококвалифицированные кадры, внедрить в судебный процесс инновационные технологии», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что депутатский корпус готов и в дальнейшем вести активную работу по законодательному обеспечению модернизации судебной системы.

Во втором чтении Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам туристской деятельности.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрели дополнения Сената, внесённые в законопроект «О дипломатической службе Республики Казахстан».

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили А. Жамалов, Д. Еспаева, Л. Павловец, И. Смирнова, А. Абсеметова, А.Бойчин, Е. Саиров, А. Сембинов, М. Ахметов, А. Конуров, М. Раманкулов, Г. Кулахметов, Ф. Каменов, Г. Нурумова, А. Жумабаева, В. Тохтасунов.