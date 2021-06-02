Мажилис одобрил в первом чтении новые дополнения в земельное законодательство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в 2016 году Указом Главы государства введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса. Этот мораторий завершится 31 декабря 2021 года. Что касается норм моратория, связанных с иностранцами, то Глава государства принял окончательное политическое решение. В частности, 13 мая 2021 года принят соответствующий Закон, предусматривающий полный запрет на передачу и продажу сельхозземель иностранцам, иностранным юридическим лицам.

«По нормам моратория в отношении казахстанцев, а также в целях совершенствования земельного законодательства Глава государства поручил на пятом заседании Национального совета общественного доверия создать комиссию по земельной реформе. Всего в состав земельной комиссии вошли 80 человек, из них 75% - представители гражданского общества и независимые эксперты», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на пленарном заседании Мажилиса.

Комиссия по земельной реформе приступила к работе 25 марта текущего года и завершила работу 24 апреля. Проведено пять заседаний комиссии, на которых вынесено более 120 предложений, выработан ряд системных рекомендаций, связанных с совершенствованием земельного законодательства. В целях реализации предложений комиссии по земельной реформе подготовлен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

Основные изменения и дополнения законопроекта:

- предоставление в аренду казахстанцам и казахстанским юридическим лицам земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет;

- предоставление права на продление аренды на новый срок по истечении следующего срока аренды;

- отчуждение права аренды на землю сельскохозяйственного назначения между землепользователями без выкупа у государства. При этом обязательным условием считается срок их использования не менее пяти лет, а также уведомление органов земельных отношений;

- возврат комитету по управлению земельными ресурсами функций государственного контроля за использованием и охраной земель от акиматов;

- выдача разрешения при согласии собственников долей при залоге земельного участка сельскохозяйственного назначения, образованного за счет земельных долей;

- запрет изменения целевого назначения сельскохозяйственных угодий на «садоводство» и «дачное строительство»;

- уточнение норм по установлению сроков обжалования протокольного решения земельной комиссии;

- определение границ необходимого пастбищного угодья в планах по управлению пастбищами с учетом местных условий в целях удовлетворения нужд населения;

- размещение сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе на интернет - ресурсе государственного земельного кадастра;

- продление срока действия моратория на предоставление земель сельскохозяйственного назначения в частную собственность до 31 декабря 2026 года.

«В результате принятия разработанного законопроекта ожидаются следующие положительные социально-экономические последствия: вовлечение в экономический оборот арендованных земель сельскохозяйственного назначения, удовлетворение потребности местного населения в пастбищных угодьях, усиление требований к изменению целевого назначения сельскохозяйственных земель и контроля за использованием и охраной земель, а также прозрачность информации по земельным участкам сельскохозяйственного назначения. Безусловно, принятие обсуждаемых поправок в земельное законодательство является одним из приоритетов устойчивого развития агропромышленного комплекса», - заключил А. Сапаров.



