Мажилис одобрил в первом чтении Кодекс о здоровье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также сопутствующие поправки к нему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Подводя итог работы, проделанной мажилисменами при подготовке законопроектов к рассмотрению в первом чтении, председатель Мажилиса напомнил, что нормы активно обсуждались депутатами на различных площадках в различных регионах страны с представителями Министерства здравоохранения, непарламентских партий, НПО, медицинской общественности и гражданского общества.

«В результате обсуждений, многих дискуссий, сопоставления различных мнений и предложений по всем проблемным нормам была найдена компромиссная редакция. Таким образом, в работе над законопроектом мы постарались учесть мнение всего гражданского общества. И совместными усилиями депутатов, разработчиков и, конечно же, представителей медицинской общественности сегодня подготовлен такой проект Кодекса «О здоровье народа», который после его принятия на деле обеспечит повышение доступности, повышение качества медицинских услуг в нашей стране», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Вместе с тем на пленарном заседании депутаты подняли ряд актуальных тем.

Так, обеспокоенность мажилисменов вызывают вопросы вакцинирования, в частности, невозможность в настоящее время уполномоченного органа проводить внеплановую проверку без уведомления объектов, занимающихся производством, хранением, закупом, транспортировкой, реализацией и использованием лекарств.

Спикер Мажилиса отметил, что депутаты неоднократно при обсуждении проекта Кодекса на заседаниях рабочей группы, на встречах с общественностью ставили вопрос о необходимости расширить полномочия контролирующих органов - Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. По словам Нурлана Нигматулина, предъявляются жесткие требования к этому учреждению, но при этом на сегодняшний день его сотрудники не могут, не предупредив проверяемого, и «ногой к нему ступить».

«Их, что называется, обложили со всех сторон. Вопрос вакцинации – это один из самых острых вопросов, который активно обсуждается в обществе. И основным аргументом противников обязательных прививок является недоверие к качеству вакцин. И для этого, прежде всего, необходимо усилить контроль за качеством вакцин, причем на всех этапах», - подчеркнул председатель Мажилиса.

В связи с этим депутаты предложили внести в закон норму об усилении полномочий Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Это позволит сотрудникам Комитета беспрепятственно заходить как в медицинские учреждения, так и к поставщикам вакцин, вне зависимости от форм собственности. По мнению Нурлана Нигматулина, они должны иметь право проверять, как проводится транспортировка, как хранятся и используются вакцины.

«Полагаю, что такой подход ни у кого не вызовет возражений, и у бизнесменов в том числе. Ведь охрана здоровья граждан, и, конечно же, прежде всего детей, должны иметь приоритет над интересами бизнеса», - подчеркнул председатель Мажилиса.

Отдельное внимание мажилисмены уделили проблеме снюсов.

Депутаты внесли поправку в проект Кодекса о здоровье, запрещающую как продажу, так и ввоз, производство и распространение некурительных табачных изделий.

Как отметил Спикер Мажилиса, снюсы становятся угрозой для казахстанских семей.

«У нас главный санитарный врач в декабре прошлого года вынес постановление о временном запрете снюса. Но не секрет, что разными путями, в разной форме снюсы продолжают поступать в страну и казахстанские подростки продолжают их потреблять. И тут, конечно же, одного постановления санитарного врача явно недостаточно. Нужны более кардинальные меры. И, прежде всего, наверное, на законодательном уровне», - считает Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость предусмотреть и ответственность за нарушение этого запрета.

«И это должна быть ощутимая ответственность, а не 5-10 МРП, что не даст никакого эффекта. Более того, профилактику и борьбу со снюсом надо проводить по аналогии борьбы со спайсом и другими синтетическими наркотиками. То есть масштабно и повсеместно», - сказал Нурлан Нигматулин.

Рабочая группа до второго чтения отработает данный вопрос, проведет консультации с педагогической общественностью и МВД, и внесет соответствующие поправки.

«Давайте не обманывать себя: тут полумерами не обойтись», - резюмировал Спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения вопросов донорства речь в том числе шла и о важности широкой разъяснительной работы по данной норме, а также по механизму регистрации заявлений на отказ от донорства.

«Все знают, куда обращаться за медицинской справкой при трудоустройстве, при поступлении на учебу, при получении водительских прав. Так должно быть и здесь.Должен быть четкий, ясный механизм регистрации заявлений на отказ от донорства. Нужно вести очень серьезную пропаганду, разъяснительную работу среди населения об условиях посмертного донорства», - считает Нурлан Нигматулин.

При этом особое внимание уделено вопросу готовности, прежде всего, цифровых технологий к подаче и регистрации таких заявлений.

«Министерству необходимо в самые сжатые сроки завершить разработку соответствующих программных решений и обеспечить, чтобы этот механизм заработал уже в ближайшее время», - отметил спикер Мажилиса, обращаясь к министру здравоохранения.

В целом, проект Кодекса направлен на укрепление здоровья нации, усиление солидарной ответственности государства, работодателей и работника за здоровье, усиление охраны общественного здоровья, развитие медицинских технологий, совершенствование контроля в сферах оказания медуслуг, обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Рабочей группой рассмотрено более 900 предложений, в том числе обращений физических и юридических лиц.

В ходе работы над правительственным вариантом законопроекта депутатами исключены нормы, устанавливающие, к примеру, ограничение права на труд за непрохождение скрининговых медицинских исследований, возможность вывоза органов и тканей из Казахстана для нужд иностранных граждан. Поддержана поправка, запрещающая проведение медицинских и хирургических вмешательств несовершеннолетним, достигшим 16 лет, без согласия родителей. Кроме того, предусматривается усиление административной ответственности медицинского работника за нарушение правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности. Наряду с этим предлагается установить ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности медицинского работника, за возложение на него несвойственных ему работ и услуг.

На пленарном заседании Мажилис одобрил инициированные депутатами поправки по вопросам защиты материнства и детства.

Предлагается закрепить компетенцию уполномоченного органа в области образования и науки по осуществлению межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности, а также определить перечень социальных услуг, направленных на социальную реабилитацию детей, пострадавших от террористической деятельности.

Кроме того, вносится норма по установлению пособия семьям, имеющим восемь и более детей, по четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка. Выплата пособия предусматривается с 1 января 2020 года.

На пленарном заседании депутаты назначили профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это проект закона с сопутствующими поправками «О противодействии семейно-бытовому насилию» и проект законодательных новшеств по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей центральных госорганов. Их озвучили Ш.Хахазов, А.Конуров, В.Косарев, Ш.Утемисов, И.Смирнова, С.Каныбеков.