Мажилис одобрил в I чтении новые подходы к размещению визуальной информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание, на котором депутаты в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам визуальной информации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования отечественного законодательства по вопросам размещения реквизитов и визуальной информации путём установления требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов.

Поправки направлены на повышение правового регулирования порядка размещения реквизитов и визуальной информации на государственном языке и других языках.

Законопроектом предлагается внесение изменений в 13 законодательных актов Казахстана, в т.ч. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы о языках, о транспорте, о рекламе, о регулировании торговой деятельности, о безопасности пищевой продукции, о защите прав потребителей и др.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит обеспечить обязательное использование государственного языка в визуальной информации, изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, а также изложение текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности.

Мажилис одобрил и пакет ратификационных законопроектов.

Это договоры Казахстана с Северной Македонией о передаче осужденных лиц, о выдаче лиц, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Во втором чтении палата одобрила депутатские законопроекты, направленные на совершенствование судебной системы. В этом ряду конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрели дополнения Сената в законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана».

Необходимость внесения поправок обусловлена поручением Главы государства, данным 26 января 2021 года на расширенном заседании Правительства о запрете на создание государственных и частных операторов.

Депутаты назначили профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров. В этом ряду и ратификационные законопроекты: изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к Договору.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес государственных органов. Их озвучили Ф.Каратаев, А.Платонов, А.Жамалов, Б.Дюсембинов, Е.Смайлов, А.Милютин, А.Нуркина, Ф.Каменов, Ю.Ли, А.Конуров, Е.Омиргали, С.Накпаев, С.Ерубаев, Д.Закиева, Н.Раззак, А.Абильдаев, А.Скакова, Е.Смышляева (тексты депутатских запросов на www.parlam.kz).