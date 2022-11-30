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    Мажилис одобрил соглашение о сотрудничестве с КНР в спасании гражданских воздушных судов

    30 Ноября 2022, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное соглашение направлено на укрепление сотрудничества между поисково-спасательными службами Республики Казахстан и Китайской Народной Республики для поиска и спасания пассажиров и экипажей терпящих либо потерпевших бедствие гражданских воздушных судов», - сказал депутат Самат Акишев на пленарном заседании Палаты.

    В целом, по словам депутата, данное соглашение позволит оказать своевременную помощь гражданам Казахстана в случае происшествия авиационного инцидента, а также будет положительно способствовать эффективной деятельности авиации договаривающихся сторон.

    Законопроект рассмотрен на заседании рабочей группы, расширенном заседании Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов и общественных организаций.

    Постоянными комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения по законопроекту.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Китай Сотрудничество Авиация Спасение
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