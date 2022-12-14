Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах

14 Декабря 2022, 16:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили во втором чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроектом вводится контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов. Также устанавливаются фискальные и карьерные санкции. Санкции будут применяться лишь за значительные расхождения. Так, в случае, если сумма расхождения расходов и доходов превысит тысячекратный размер минимального расчетного показателя, на государственного служащего будет наложен административный штраф в размере 90 % от суммы расхождения. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход государственного служащего, то он подлежит увольнению с государственной службы по отрицательным мотивам.

При этом в каждом случае лицу будет предоставлена возможность обосновать законность расходов.

Данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием. В 2025 году о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане республики, а с 2026 года начнется процесс сопоставления их расходов с доходами.

Второй блок поправок направлен на формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Предлагается, что они не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии. Информация об оказании лицом содействия в противодействии коррупции будет отнесена к конфиденциальной с введением уголовной ответственности за ее разглашение.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы депутатами был внесен ряд изменений и дополнений. Так, в Трудовом кодексе предлагается закрепить право работника заключать соглашение с работодателем о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции. Трудовой кодекс дополняется основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае несоответствия расходов работника его доходам.

Предлагается обязать претендента на должность в квазигосударственном секторе, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным, предоставлять справку с уполномоченного органа по правовой статистике и специальных учетов.

Внесена поправка по введению запрета на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, осуществляющих деятельность в субъектах квазигосударственного сектора, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным.

Также предложено запретить занимать должности в органах управления субъекта квазигосударственного сектора близкими родственниками, супругами и свойственниками.