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Мажилис одобрил ратификацию Соглашения с Узбекистаном по борьбе с незаконной миграцией

29 Января 2020 12:53
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Мажилис одобрил ратификацию Соглашения с Узбекистаном по борьбе с незаконной миграцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, представляя законопроект, соглашение было подписано в апреле 2019 года в Ташкенте. Ратификация соглашения создаст благоприятные условия для регулирования миграционных потоков, решения вопросов граждан и выявления каналов незаконной миграции.

«Данное соглашение занимает особое место в проведении борьбы с двойным гражданством и незаконной миграцией, а также оно направлено на обеспечение национальной безопасности. В соответствии с соглашением, определен порядок направления документов граждан Узбекистана. Таким образом, не будет необходимости для соотечественников обращаться в посольство Узбекистана для сдачи документов и оплачивать консульские сборы. В соответствии со статьей 10 пункт 3 Конституции РК, за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Республика Узбекистан также не признает двойного гражданства», – сказал М. Кожаев.

По его словам, принятие закона даст возможность обмениваться информацией по вопросам приема документов, регулирования вопросов, возникающих в ходе борьбы с двойным гражданством и незаконной миграцией.

Как отметил М.Кожаев, с 2014 года подготовлено 14 аналогичных соглашений. Из них ряд уже подписан, а именно соглашения с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Беларусью. В этом году планируется подписание такого документа с Арменией.

Отвечая на вопросы депутатов, вице-министр пояснил, что с 11 января 2020 года отменена обязанность иностранцев в течение 5 дней после въезда в РК регистрироваться в органах миграционной полиции. В то же время, статья 6 Закона «О миграции» обязывает принимающую сторону – физических и юридических лиц - уведомлять миграционные органы о прибывших к ним иностранцах. Такая практика существует почти во всех странах. В Казахстане планируется осуществлять такое уведомление через электронный портал.

В беседе с журналистами М. Кожаев сообщил, что в прошлом году в Казахстан легально въехали около 2,5 млн человек из Узбекистана, и около 60 тысяч – незаконно.


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Ключевые слова: Мажилис, Узбекистан, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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