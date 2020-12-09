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Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

Автор:  
Серик Сабеков
9 Декабря 2020, 11:35
Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ратификация данного договора будет способствовать росту авторитета страны на международном уровне. По завершению ратификации Международного договора Центр продолжит эту работу в соответствии с приоритетами культурной политики Республики Казахстан и Повесткой дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года», - сказала Актоты Раимкулова, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Глава Минкультуры пояснила, что Центр будет уникальной платформой для международного сотрудничества, направленного на: проведение фундаментальных и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и религий; исследования Великого Шелкового Пути, проливающие свет на комплексные процессы взаимовлияния различных цивилизаций и культур; формирования межкультурных обществ и их идентичности в самых разных уголках планеты; проведение форумов, конференций, круглых столов, открытых лекций, тренингов, онлайн-лекций по сближению культур различных этносов; распространение ценностей межкультурного диалога в интересах мира и устойчивого развития среди международной аудитории.

«Кроме того, в связи с предстоящим завершением в 2022-м году программы Международного Десятилетия сближения культур (2013-2022), от имени Казахстана выдвинута инициатива о провозглашении программы «Международного Десятилетия культуры знаний». Культура знаний станет следующим этапом развития сближения культур, его логическим следствием. Накопленный опыт позволит Международному Центру сближения культур под эгидой ЮНЕСКО успешно заниматься практической реализацией этих идей, способствуя устойчивому развитию казахстанского общества и человеческого общества в целом», - отметила Актоты Раимкулова.

Министр добавила, что присвоение Центру сближения культур статуса 2-й категории ЮНЕСКО соответствует национальным интересам страны, политически и социально выгодно, что в свою очередь, будет способствовать эффективному продвижению реализации инициатив Республики Казахстан в системе ЮНЕСКО.

Принятие проекта Закона не повлечет дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета, а также негативных социально-экономических и/или правовых последствий.


ООН   Культура   Мажилис   Минкультуры  
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