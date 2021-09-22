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Мажилис одобрил ратификацию соглашения о системе военной связи в СНГ

Автор:  
Серик Сабеков
22 Сентября 2021, 10:36
Мажилис одобрил ратификацию соглашения о системе военной связи в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств совершено 29 мая 2020 года.

В заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса отмечено, что в соответствии с соглашением, стороны создают совместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств-участников соглашения.

В совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств-участников соглашения.

Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования совместной системы связи определяются положением, утверждаемым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств.

Как пояснил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбыев, представляя документ на пленарном заседании палаты, своя казахстанская система связи при этом продолжит свою работу и это соглашение ни как на нее не повлияет.


СНГ   Мажилис   Армия   Связь, ТВ, IT  
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