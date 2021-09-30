Мажилис одобрил ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключение Комитета по вопросам экологии и природопользования отмечено, что Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (далее – Протокол) подписан 12 декабря 2012 года в Москве.

Целью Протокола является предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше.

В этой связи Протоколом предусматриваются:

- принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения;

- регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии;

- создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ.

Реализация положений Протокола будет способствовать поддержанию экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

Все Комитеты Мажилиса представили по законопроекту положительные заключения.