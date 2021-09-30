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    11:19, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил ратификацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заключение Комитета по вопросам экологии и природопользования отмечено, что Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (далее – Протокол) подписан 12 декабря 2012 года в Москве.

    Целью Протокола является предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше.

    В этой связи Протоколом предусматриваются:

    - принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения;

    - регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии;

    - создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ.

    Реализация положений Протокола будет способствовать поддержанию экологически здоровой морской среды Каспийского моря.

    Все Комитеты Мажилиса представили по законопроекту положительные заключения.

    Теги:
    Каспийское море Парламент Природа Экология Мажилис
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