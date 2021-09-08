Мажилис одобрил ратификацию протокола по оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис одобрил законопроект «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на пленарном заседании палаты депутат Александр Милютин, протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря совершен в Москве 20 июля 2018 года.

«Целью протокола является проведение эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности, которая может оказывать значительное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу, находящуюся под воздействием близости моря, для предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды и суши, для содействия сохранению его биоразнообразия и рациональному использованию его природных ресурсов, и охране здоровья человека», - пояснил Александр Милютин.

Было отмечено, что протокол применяется к морской среде Каспийского моря с учетом колебания его уровня и загрязнения из наземных источников.

В соответствии с протоколом компетентный орган стороны происхождения уведомляет об информации по планируемой деятельности, которая может оказать значительное трансграничное воздействие, любую договаривающую сторону, которая может быть потенциально затрагиваемой стороной и секретариат.

«Если затрагиваемая сторона намерена участвовать в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, то она представляет стороне происхождения информацию о процедуре общественных консультаций, запрос о специфических вопросах, предполагаемых к решению в исследованиях по оценке воздействия на окружающую среду и краткое изложение имеющейся доступной информации», - добавил Александр Милютин.

Согласно законопроекту, каждая сторона принимает законодательные, административные или другие меры для выполнения положений протокола в отношении видов планируемой деятельности, а также для разработки процедуры оценки воздействия на окружающую среду, которая разрешает участие общественности и подготовку документов по оценке воздействия на окружающую среду.

«Стороны обеспечивают эффективное участие общественности в процедуре оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности, начиная с начальной стадии процедуры оценки воздействия на окружающую среду», - резюмировал Александр Милютин.