Мажилис одобрил ратификацию Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил, что по итогам Пятого Каспийского саммита, состоявшегося в Актау 12 августа 2018 года, Главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В этой связи, разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия».

Ранее Протокол о сохранении биологического разнообразия на Каспийском море подписан Республикой Иран, Российской Федерацией и Туркменистаном 30 мая 2014 года.

«Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря», - сказал Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

В этой связи, предусмотрено принятие прикаспийскими государствами следующих основных мер:

Первое - регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания;

Второе - контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, на использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны;

Третье - контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;

Четвертое - сотрудничество по защите и восстановлению мигрирующих видов;

Пятое - регулирование интродукции чужеродных видов;

Каждая сторона может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты:

- мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения;

- мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления, находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;

- защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.

В целях охраны районов и управление ими, стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе:

1. введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы;

2. регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами;

3. регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.

«Присоединение к Протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря», - резюмировал Сериккали Брекешев.

Напомним, депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».