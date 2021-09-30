РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:13, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил ратификацию Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил, что по итогам Пятого Каспийского саммита, состоявшегося в Актау 12 августа 2018 года, Главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

    В этой связи, разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия».

    Ранее Протокол о сохранении биологического разнообразия на Каспийском море подписан Республикой Иран, Российской Федерацией и Туркменистаном 30 мая 2014 года.

    «Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря», - сказал Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

    В этой связи, предусмотрено принятие прикаспийскими государствами следующих основных мер:

    Первое - регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания;

    Второе - контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, на использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны;

    Третье - контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;

    Четвертое - сотрудничество по защите и восстановлению мигрирующих видов;

    Пятое - регулирование интродукции чужеродных видов;

    Каждая сторона может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты:

    - мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения;

    - мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления, находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;

    - защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.

    В целях охраны районов и управление ими, стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе:

    1. введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы;

    2. регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами;

    3. регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.

    «Присоединение к Протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря», - резюмировал Сериккали Брекешев.

    Напомним, депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».


    Теги:
    Каспийское море Парламент Природа Экология Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!