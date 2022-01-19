Мажилис одобрил ратификацию Протокола для формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза планируется сформировать путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России», - отметил министр энергетики РК Болат Акчулаков, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Для реализации данной задачи, по словам главы Минэнерго, решениями Высшего экономического совета:

- 8 мая 2015 года утверждена Концепция формирования общего электроэнергетического рынка Союза. Концепция определяет цели и задачи общего электроэнергетического рынка Союза, его целевую модель, структуры управления, механизмы взаимодействия субъектов рынка, формы и методы регулирования, а также содержит этапы формирования рынка;

- 26 декабря 2016 года утверждена Программа формирования общего электроэнергетического рынка Союза. Программа включает в себя комплекс организационных, законодательных и технологических мероприятий, в том числе по разработке электронной системы торговли на общем рынке по срочным контрактам и на сутки вперед, системы информационного обмена, а также предусматривает подготовку системы актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок;

- 29 мая 2019 года Высшим советом подписан международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка Союза в форме Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

- 20 декабря 2019 года утвержден План мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка Союза.

Планом установлены сроки утверждения и вступления в силу правил, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Союза, предусмотренных Протоколом.

Протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка Союза.

«Учитывая особенности национальных рынков, Сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка Союза, сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынков мощности», - добавил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что пунктом 4 раздела II Протокола предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза:

1) сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов;

2) соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии;

3) приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции;

4) обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики;

5) поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов;

6) осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов.

«Формирование общего рынка Союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств – членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров. Также предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных графиков. Эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией. Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций», - резюмировал министр.



