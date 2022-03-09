Мажилис одобрил ратификацию Конвенции ООН о международных мировых соглашениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня медиация становится всё более востребованной. Граждан привлекает, что с ее помощью можно разрешить конфликт, удовлетворяя интересы обеих сторон», - сказал министр юстиции РК Канат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что 7 августа 2019 года в Сингапуре Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Цель Конвенции - признание и исполнение международных (то есть трансграничных) соглашений, достигнутых в результате медиации на территории ее государств-участников (в том числе в рамках региональных организациях экономической интеграции).

«До настоящего времени не было единого механизма для эффективного признания и обеспечения соблюдения международных соглашений по результатам медиации. Соответственно стороны спора получают возможность обратиться в суд другой юрисдикции для признания мирового соглашения и ее исполнения», - пояснил Канат Мусин.

В соответствии с Конвенцией приведение в исполнение мирового соглашения осуществляется согласно национальному законодательству (ст. 3). Порядок исполнения соглашений по результатам медиации предусмотрен положениями Закона РК «О медиации» (ст. 27) и Гражданского процессуального кодекса РК (ст. 178).

«Конвенция распространяется только на международные коммерческие споры между двумя и более компаниями из разных стран-участниц», - уточнил Канат Мусин.

По его словам, ратификация Конвенции станет положительным шагом к совершенствованию внесудебной медиации.

«Она призвана стать важным инструментом содействия международной торговле, и способствует осуществлению международных сделок коммерческими сторонами», - заключил глава минюста РК.