Мажилис одобрил ратификацию Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК после рассмотрения на пленарном заседании палаты одобрили проект закона «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект мажилисменам презентовал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, который напомнил, что данный документ поддержан на 40-ом заседании Межведомственной комиссии по вопросам международных договоров Республики Казахстан 18 октября 2019 года.

«Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени была принята на Генеральной конференции Международной организации труда 24 июня 1994 года. Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении: права на ведение коллективных переговоров; безопасности и охраны труда; защиты материнства, предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; недопущения дискриминации в области труда и занятий», – сообщил глава МТСЗН.

Настоящая Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий (статья 3 Конвенции). В свою очередь Трудовым кодексом РК предусмотрены особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников иными законами Республики Казахстан (ст.8 ТК РК).

Таким образом, принятие Конвенции не будет обязывать работодателей устанавливать неполный рабочий режим для работников, работающих в таких сферах, где не может быть установлен неполный рабочий режим (сфера здравоохранения, правоохранительная служба и другие).

«По данным Бюро национальной статистики, по итогам 4 квартала 2021 года порядка 470 тыс работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности», – проинформировал Серик Шапкенов.

Согласно Конвенции, под термином «трудящийся, занятый неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации.

В соответствии с Конвенцией должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная заработная плата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитываемая теми же методами основная заработная плата работников, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации.

В свою очередь аналогично Конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены государственные гарантии в области оплаты труда работников (п.1 ст.103, 106 ТК РК).

Также Конвенцией предусматривается, что системы социального обеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам.

Следует отметить, что аналогично национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивают права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время.

В частности, выплата по потере дохода из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе, и не зависит от формы или вида его занятости.

«Ратификация Конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономический последствий и финансовых затрат из государственного бюджета. Полагаем, что принятие Конвенции не приведет к трудовым спорам в части дискриминации работников, занятых неполное рабочее время. При этом принятие Конвенции обеспечит защиту трудовых прав работников, осуществляющих трудовую деятельность, и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области», – резюмировал Серик Шапкенов.

После рассмотрения проекта закона «О ратификации Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени (Конвенция 175)» депутаты Мажилиса Парламента РК приняли решение о его одобрении.