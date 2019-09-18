Мажилис одобрил ратификацию Договора об экстрадиции с Украиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, Договор был заключен в Астане в октябре 2018 года. Договор регулирует вопрос о привлечении к уголовной ответственности и выдаче лиц для исполнения приговора суда. Согласно Договору экстрадиции подлежат лица, которым назначено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года или которым осталось отбывать срок лишения свободы более шести месяцев. Также в Договоре предусмотрены основания для отказа в выдаче лиц. Например, если деяние, признаваемое одной стороной преступлением, не признается преступлением законодательством другой стороны, если истек срок преследования, если совершенное деяние относится к военным преступлениям, если экстрадиция наносит ущерб суверенитету и национальной безопасности, а также если выдача противоречит законодательству Казахстана или его международным обязательствам.

«За последние три года Украина выдала нам 6 преступников. Сейчас в этой стране находятся 6 лиц, рассматривается вопрос об их возвращении. Сегодня этот вопрос между двумя странами регулируется Минской конвенцией. Конвенция не запрещает заключение двустороннего договора», – сказал М.Ахметжанов.

По его словам, аналогичные договора заключены с 21 страной. В ближайшее время планируется подписание таких договоров с Малайзией, Грецией и Кипром.