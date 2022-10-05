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Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы с Туркменистаном на Каспии

Автор:  
Серик Сабеков
5 Октября 2022, 10:26
Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы с Туркменистаном на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

Как пояснил заместитель Премьер-Министра РК -министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя документ на пленарном заседании палаты, принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

Как отмечено в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности , комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море совершен в Ашхабаде 25 октября 2021 года.


Внешняя политика Казахстана   Туркменистан   Каспийское море  
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