Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы с Туркменистаном на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

Как пояснил заместитель Премьер-Министра РК -министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, представляя документ на пленарном заседании палаты, принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

Как отмечено в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности , комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море совершен в Ашхабаде 25 октября 2021 года.