Мажилис одобрил проект закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили проект закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании палаты, на формирование прогноза социально-экономического развития на 2022-2026 годы повлияли внешние и внутренние факторы.

«Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть 60 долларов США за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%», - сказал Асет Иргалиев.

По прогнозам Миннацэкономики, номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге.

Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов США. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд долларов США в 2026 году.

Национальным Банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%.

С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов 2022 году по прогнозам составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году -9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.