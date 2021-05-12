Мажилис одобрил продление аренды космодрома «Байконур»
Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты отметил, что Российская Федерация арендует комплекс «Байконур» более 20 лет. Решение об аренде было принято в 1994 году.
Согласно озвученным данным, в республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата за использование комплекса «Байконур» в сумме 115 млн долларов. За 27 лет аренды комплекса в республиканский бюджет поступило более 3 млрд долларов.
Отметим, что Протоколом предусматривается продления срока аренды комплекса «Байконур» Российской Федерацией до 2050 года.
Было отмечено, что принятие Протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического, производственного и социально-культурного потенциала и инфраструктуры комплекса «Байконур».