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    12:33, 12 Май 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил продление аренды космодрома «Байконур»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты отметил, что Российская Федерация арендует комплекс «Байконур» более 20 лет. Решение об аренде было принято в 1994 году.

    Согласно озвученным данным, в республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата за использование комплекса «Байконур» в сумме 115 млн долларов. За 27 лет аренды комплекса в республиканский бюджет поступило более 3 млрд долларов.

    Отметим, что Протоколом предусматривается продления срока аренды комплекса «Байконур» Российской Федерацией до 2050 года.

    Было отмечено, что принятие Протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического, производственного и социально-культурного потенциала и инфраструктуры комплекса «Байконур».



    Теги:
    Байконур Закон и право Парламент Освоение космоса Мажилис
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