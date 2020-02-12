Мажилис одобрил предоставление дипломатического иммунитета заместителям Генсека ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протокол подписан главами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности 8 ноября 2018 года в Астане. Изменения нацелены на повышение социальной защищенности заместителей Генерального секретаря Организации путем предоставления дипломатических привилегий и иммунитета в стране пребывания. Также в Соглашение вносятся изменения, направленные на приведение терминологии в соответствие с редакцией Устава ОДКБ. Понятие «полномочные представители» заменено на «постоянные и полномочные представители», «полпреды» на «постпреды». По состоянию на 11 февраля 2020 года уведомления о выполнении внутри государственных процедур поступили от Армении, Беларуси и Российской Федерации», – сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, представляя законопроект.

Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, что постоянные и полномочные представители ОДКБ будут принимать участие в работе постоянно действующего Совета ОДКБ, будут продвигать и защищать позиции своих государств. Также, по словам М.Тлеуберди, ожидается, что в 2021-2023 году одну из должностей заместителя Генерального секретаря ОДКБ займет представитель Казахстана, согласно ротации. Кроме того, начиная с 2023 года должность Генерального секретаря Организации тоже должна перейти к Казахстану.