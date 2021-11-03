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    14:10, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам развития конкуренции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию отмечено, что проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» разработан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

    Основными направлениями законопроекта являются сокращение государственного участия в предпринимательстве, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки и закупкам государственных органов, снижение уровня рыночной концентрации на товарных рынках, развитие малого и среднего предпринимательства, а также сокращение административных и экономических барьеров для входа на товарные рынки.

    Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 6 законов и предусматривается:

    -определение понятия «ключевая мощность», критериев отнесения к ключевой мощности, а также утверждение правил равного доступа к ключевой мощности;

    -регулирование деятельности государственных и частных операторов путем введения института специального права;

    -определение исчерпывающего перечня оснований для выделения государственных заданий, а также методики их рассмотрения антимонопольным органом;

    -проведение анализа с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде;

    -утверждение методики по проведению анализа состояния конкуренции на рынках цифровых услуг;

    -внедрение оценки воздействия на конкуренцию нормативных правовых актов;

    -поэтапное дерегулирование оптовой и розничной реализации лекарственных средств;

    -реализация электрической энергии на централизованных торгах по рыночным (свободным) ценам и сокращение посреднических звеньев на рынке электроснабжения.

    Теги:
    Парламент Мажилис
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